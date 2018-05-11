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пятница, 11 мая 2018 18:11

Ухажер избил женщину и пытался изнасиловать

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  В Тернополе парень избил свою девушку и едва не изнасиловал. Фото: yspih.com.ua
В Тернополе парень избил свою девушку и едва не изнасиловал. Фото: yspih.com.ua

В Тернополе парень избил свою девушку и едва не изнасиловал. Патрулируя улицу, около 22 часов, 10 мая, инспекторы заметили группу людей и женские крики.

По информации очевидцев, неизвестный мужчина нанес телесные повреждения девушке и силой тянул в сторону парка. Неравнодушные граждане помешали ему и не дали убежать, сообщают ternograd.te.ua.

Патрульным потерпевшая рассказала, что это ее бывший парень. По словам девушки, он избил ее на почве ревности и чуть не изнасиловал.

Полиция задержали подозреваемого. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест показал, что уровень алкоголя в крови в почти 7 раз превышает допустимую норму. Патрульные доставили его в отделение полиции и передали следователю.

У 24-летней тернополянки врачи констатировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму.

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В Киеве в Деснянском районе неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся. Преступление произошло в районе Северного (Московского) моста.
Мужчина затащил девушку в недострои, надругался, а затем скрылся. Наряды полиции ориентированы на поиск и задержание насильника.

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11
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