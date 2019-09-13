Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду

Фото: kv.npu.gov.ua

На Киевщине обезвредили опасную банду, которая напала на семью предпринимателей в селе Воропаевка Иванковского района 21 августа.

Для задержания было задействовано спецподразделение "Корд" и полк полиции особого назначения, ведь каждый из подозреваемых при себе имел гранаты. Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook.

"Злоумышленники в масках проникли в дом потерпевших с оружием. Супругов связали, угрожали утюгом. А потом прострелили ногу владельцу дома. Забрали драгоценности, деньги и завладели автомобилем Audi", - рассказал Небытов.

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Во время обысков в домах и авто подозреваемых изъяли гранаты, оружие, патроны, а также средства связи, которыми они пользовались во время нападений.

Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и других регионов Украины. Следователи открыли уголовные производства.

В Одессе полиция обезвредила опасную преступную группу из хорошо подготовленных спортсменов. Банда занималась наркобизнесом. Кроме того, осуществляла разбойные нападения, похищала и запугивала людей, занималась вымогательством и контрабандой.