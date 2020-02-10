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понедельник, 10 февраля 2020 18:26

Угорели трое детей

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Угорели трое детей
Трое детей отравились угарным газом во время пожара в доме. Фото - zt.npu.gov.ua

В с. Липно Любарского района Житомирской области при пожаре в доме угорели 3-летние двойняшки их 4-летний брат.

Дети в областной больнице, их состояние стабильное, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Дети спали в одной из комнат, а через некоторое время взрослые, придя в дом, обнаружили, что в комнате полно дыма и тлеет постель. Пожар быстро потушили, а малых забрали в реанимацию с диагнозом "отравление продуктами горения", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Открыли уголовное производство.

В cели Медведевка Чигиринского района Черкасской области загорелся частный дом. Погибли дети 3 и 2 лет. Мальчика 2019 года рождения забрали в больницу.

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Дата
10
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