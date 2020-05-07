Угонщики элитных авто гастролировали по областям

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Полицейские разоблачили банду угонщиков элитных авто, которая действовала на территории нескольких областей и использовала самые современные технологии.

Угнанные машины они предлагали владельцам выкупить или разбирали их и продавали на запчасти. Полицейские задержали организатора преступного бизнеса и его сообщников. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

"Злоумышленники "специализировались" на угонах автомобилей элитных марок Toyota, Lexus, Range Rover. Использовали самые современные технологии для открытия автомобиля и приведения в действие двигателя. Угнанные машины доставляли в заранее подготовленные места разбора. А потом предлагали владельцам вернуть их за вознаграждение или разбирали и продавали на запчасти", - рассказал Дзюбинский.

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Проведено 19 обысков на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей. Обнаружено и изъято автомобили, в том числе с иностранной регистрацией, радиостанции, различные номерные знаки, которые использовались для преступной деятельности, и другие вещественные доказательства.

"В настоящее время установлена ​​причастность фигурантов к похищению пяти автомобилей. Пострадавшим нанесен ущерб на сумму около 10 миллионов гривен", - добавил полицейский.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Решается вопрос о избрании им меры пресечения.

В Киевской области разоблачили банду похитителей автомобилей. Организатором преступной группы оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина, который наладил схему угонов по всей стране.