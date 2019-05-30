Угнали автомобиль вместе с владельцем

Мужчину похитили вместе с авто. Фото: Vgorode

В Кировоградской области 2 мужчин угнали автомобиль, избили владельца машины, связали и оставили в багажном отделении авто.

Сообщение поступило в Новгородковского отделения полиции от местного жителя. На выезде одного из населенных пунктов вблизи остановки он увидел оставленный автомобиль, в котором находился избитый человек, пишет unn.com.ua.

Виновными оказались 2 местных жителей, один из них - несовершеннолетний. Их держат под стражей.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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3 мая в Киеве мужчина пытался похитить авто Honda CR-V с полицейским в салоне. О похищении внедорожника на улице Дмитриевской полицейским сообщил житель Шевченковского района. Правоохранители проанализировали информацию с камер видеонаблюдения и отследили движение автомобиля по городу, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции. Полицейский, который ехал с похитителем, предупредил, что применит оружие. Злоумышленник не отреагировал. Тогда милиционер 4 раза выстрелил в моторный отсек авто, чтобы его остановить.