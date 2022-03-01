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вторник, 01 марта 2022 18:51

Спецтема: Напад Росії на Україну

Ударит на опережение: Украина направила ракеты в сторону Беларуси

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Ударит на опережение: Украина направила ракеты в сторону Беларуси
Украина подготовила точки для удара по Белоруссии, если страна окончательно перейдет к боевым действиям против Украины. Фото: Укринформ

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Об этом в эфире "Украина 24" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"При необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", - сказал он.

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В то же время нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отметил:

"Источник в разведке сообщает, что Украина подготовила точки для удара по Беларуси. Если страна окончательно перейдет к боевым действиям против Украины. Это будет масштабный удар по военным объектам и не только. Данилов объявил лишь небольшую часть информации".

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Диктатор Александр Лукашенко созвал расширенный состав Совбеза. Заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы "не допустить ударов в спину российским войскам".

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