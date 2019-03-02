Ударил по затылку: отец убил 7-летнего сына

После удара отца мальчик упал, а через неделю умер. Фото: Mamapedia.com.ua

Мертвого 7-летнего мальчика обнаружили в поселке Шевченково Харьковской области. На лице ребенка были телесные повреждения.

Мальчик жил вместе с отцом, матерью и 8-летней сестрой. Семья состоит на учете в службе по делам семьи и молодежи, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"24 февраля семья находились дома. Дети не слушались. Отец накричал на сына, а потом рассердился и ударил рукой по затылку. От удара парень упал и ударился головой о железную стойку кровати, которая находилось в детской комнате. После чего он начал плохо ходить, все время лежал на кровати и жаловался на головную боль. 1 марта ребенку стало плохо, он начал задыхаться и потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь. Ранее за медицинской помощью не обращались", - рассказали в полиции.

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В 2015 году отец мальчика был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений дочери.

Мужчину задержали и вручили подозрение в умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Виновнику грозит пожизненное заключение.

13-летний парень признался, что в течение определенного времени, насиловал младшую 6-летнюю сестру. Первый эпизод произошел, когда ему было 12 лет. Он разыграл сексуальную сцену, которую увидел в игре GTA (Grand Theft Auto). Захотел попробовать на себе. Тогда в комнате сидел еще один их брат. Во второй раз он изнасиловал ее на Рождество.