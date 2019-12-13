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пятница, 13 декабря 2019 09:35

Учительница украла школьные планшеты и сдавала в ломбард

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Учительница украла школьные планшеты и сдавала в ломбард
За планшеты получила 36 тыс. Фото: Habr

В с. Голубовка Сумской обл. учительница украла школьные планшеты.

12 планшетов она сдала в ломбард за 36 тис.грн. Сдавала их в ломбард по одному с начала лета, сообщает ТСН.

Школа получила гаджеты по программе "Новая украинская школа" в прошлом году. Планшетами долго не пользовались, потому что не было скоростного интернета. Появился только в этом году.

Пропажу планшетов заметили после инвентаризации. Ответственным за них была преподавательница начальных классов со стажем работы 20 лет.

Женщина за один планшет получала 3 тыс. грн. В ломбарде она не вызывала подозрений.

После разоблачения учительница хотела выкупить планшеты из ломбарда, но их там уже не было. Женщина купила новые гаджеты за собственные деньги и отдала их школе, после чего сразу же уволилась.

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Директор школы подтвердил, что учительница вернула точно такие же планшеты, какие украла.

В Донецкой области полицейские задержали 31-летнюю учительницу биологии, которая присвоила пенсии переселенцев на 500 тыс. грн. Женщина создала группу мошенников, которые использовали коррупционные связи в банковских учреждениях.

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