Учительница угрожала ножом семикласснику

Во Львовской области учительница информатики заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать палец. Фото: pixabay.com

Во Львовской области учительница информатики заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик. А потом угрожала ножом отрезать палец.

А все потому, что у парня не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему Владиславу писать собственной кровью. Свидетелями этого было более двух десятков учеников. Некоторые испугались и рассказали родителям, сообщает ТСН.

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"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, палец порежет", - рассказывает школьник.

Учительница говорит, то была такая шутка, которую дети не поняли. Оценку действиям педагога будет давать руководство школы. Присоединилась и полиция - родители школьника написали заявление.

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