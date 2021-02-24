Учительница травит детей и шантажирует родителей: подробности

Все дошло до того, что дети отказываются ходить в школу Фото: pixabay.com

В Черкассах родители жалуются на учительницу младших классов, которая подвергает травле своих учеников. Проблема эта тянется не первый год - детей обзывают, родителей шантажируют.

Все дошло до того, что дети отказываются ходить в школу, говорится в сюжете телеканала "Антенна". Одна из матерей рассказывает, что нехорошее заподозрила еще когда сын был во 2-м классе. Теперь он учится в 4-м, и ее терпение лопнуло - сын отказывается ходить в школу.

"1-й случай был, когда его обвинили, что он украл у девочки свою ручку. Разобравшись в ситуации, выяснилось, что он ничего не крал, все посмеялись. Но она поставила перед классом и обвинила его в краже", - говорит женщина.

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Когда ребенка перестали отдавать на платную группу продленного дня, от учительницы посыпались угрозы и шантаж в сторону родителей, а ребенку она начала занижать оценки.

Позже родители объединились в чат-группу и выяснилось, что каждый из них недоволен учительницей. Родители написали коллективное письмо директору. И в тот день, когда письмо отнесли, женщину пригласили в отдельную комнату. Ее начали запугивать, угрожать отчислением ребенка из школы.

"Во 2-м классе учительница поставила моего ребенка перед всем классом и сказала, чтобы дети говорили, кому чего плохого сделала моя дочь. После этого заставила публично извиниться", - рассказывает еще одна мать школьницы.

Женщина добавляет, что подобные методы педагог практикует по сегодняшний день.

Кроме того, родители говорят, что учительница подстрекала их к тому, чтобы они оплачивали дополнительные занятия. Если родители отказывались, отношение к ученикам и родителям сразу менялось.

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