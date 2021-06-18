Учительница поиздевалась над учеником-аутистом: что говорят в школе

Учительница, которая оскорбляла ребенка с инвалидностью, сейчас в отпуске.

Об этом сообщил заместитель директора школы Владимир Мельниченко, пишет ТСН.

"Могу только сказать, что Временная следственная комиссия, состоящая из представителей различных органов и управлений - педагогов, правоохранителей и других - тщательно проверяет и изучает все детали инцидента. И пока идет проверка, я не уполномочен что-то комментировать", - отметил Мельниченко.

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Инцидент произошел в инклюзивном классе школы №58 Киева. Учительница грубо толкала и неоднократно била мальчика с аутизмом. Все происходило на глазах в учеников. Такое в учебном заведении якобы происходит не впервые. Все стало известно, когда ассистент учителя прислал видео матери ребенка.

Департамент образования и науки КГГА совместно с полицией и службой по делам детей проверит учебное заведение.