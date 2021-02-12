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пятница, 12 февраля 2021 07:49

Учительница нашла в петле 10-летнего сына

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Учительница нашла в петле 10-летнего сына
В Одессе полицейские устанавливают причины самоубийства 10-летнего мальчика. Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Одессе повесился 10-летний мальчик.

Тело в одной из квартир на пр. Академика Глушко нашла мать вечером 11 февраля, сообщил "7 канал".

Мать оставила сына дома одного, рассказали соседи. А когда вернулась, обнаружила сына повешенным на двери комнаты. Мальчик привязал к ручке пояс халата и свел счеты с жизнью.

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Известно, что женщина работает учителем, семья живет без отца.

Обстоятельства происшествия и причины, которые могли толкнуть ребенка на роковой поступок, выясняет полиция.

В Бердичеве Житомирской области мать нашла в петле 17-летнего сына. Парень остался дома один. Впоследствии, вернувшись, его тело обнаружила мать. По словам родных и друзей, никаких конфликтов у погибшего не было. В местной школе, где он учился в 11-м классе, его охарактеризовали положительно.

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