Учительница нашла в петле 10-летнего сына

В Одессе повесился 10-летний мальчик.
Тело в одной из квартир на пр. Академика Глушко нашла мать вечером 11 февраля, сообщил "7 канал".
Мать оставила сына дома одного, рассказали соседи. А когда вернулась, обнаружила сына повешенным на двери комнаты. Мальчик привязал к ручке пояс халата и свел счеты с жизнью.
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Известно, что женщина работает учителем, семья живет без отца.
Обстоятельства происшествия и причины, которые могли толкнуть ребенка на роковой поступок, выясняет полиция.
В Бердичеве Житомирской области мать нашла в петле 17-летнего сына. Парень остался дома один. Впоследствии, вернувшись, его тело обнаружила мать. По словам родных и друзей, никаких конфликтов у погибшего не было. В местной школе, где он учился в 11-м классе, его охарактеризовали положительно.
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