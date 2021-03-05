На Ровенщине 22-летний учитель танцев развращал 10-летнюю ученицу. Фото: npu.gov.ua

В Здолбунове Ровенской области 22-летний учитель танцев развращал 10-летнюю воспитанницу.

С конца января по середину февраля он посылал девочке на ее телефон обнаженный половой орган. И требовал, чтобы девочка прислала свои интимные фотографии, рассказал отец ребенка, пишет rivne.online.

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В полиции информацию подтвердили. Пока что продолжаются следственные действия, рассказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

"Мы изъяли его технику, исследуем все обстоятельства, назначены экспертизы, после проведенных следственных действий объявим о подозрении и возьмем под стражу. Это преподаватель танцев девочки. Возможно, подозрение вручим уже сегодня", - говорит Панасюк.

В Киеве задержали подозреваемого в развращении 10-летней девочки в Днепровском районе. Им оказался местный 31-летний житель, работающий в одной из столичных школ заместителем директора по хозяйственной работе.