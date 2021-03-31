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среда, 31 марта 2021 12:48

Учитель повесился в помещении лицея

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Учитель повесился в помещении лицея
В Мерефянском медицинском лицее в Харьковской области повесился 44-летний учитель физкультуры. Фото: objectiv.tv

В Мерефе на Харьковщине учитель повесился в здании школы.

Трагедия произошла вечером 30 марта в Мерефянском медицинском лицее. Известно, что мужчину звали Роман, ему было 44 года, он преподавал физкультуру. 26 марта стал учителем высшей категории. Об этом рассказала директор лицея Валентина Коваль, передает МГ "Объектив".

"Он всегда был активным. Принимал участие во всех проектах. Мы были в шоке, что такое случилось", - сказала она.

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У Романа остались жена и 17-летний сын, говорят коллеги.

"Мы с ним вчера виделись. Был, как всегда, веселый, товарищеский", - рассказала коллега Романа Ольга.

Причины самоубийства устанавливают полицейские.

В СОШ №4 в Черновцах повесился работник. Тело нашли на боковой лестнице. Погибшим оказался пенсионер, который убирал двор школы с 16:00 до 20:00. Работал на 0,25 ставки.

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Дата
31
марта

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