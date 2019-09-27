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пятница, 27 сентября 2019 12:24

Учитель избил ученика на глазах у одноклассников

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Учитель избил ученика на глазах у одноклассников
В школе в селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области учитель избил ученика во время урока на глазах у его одноклассников. Фото - скриншот

В школе в селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области учитель избил ученика во время урока на глазах у его одноклассников.

Видео инцидента в Facebook выложил пользователь Валентин Билык. На видеозаписи видно, как педагог наносит одному из учеников старших классов несколько ударов ладонью и толкает его головой к парте.

В Михальчанской ООШ I-III ступеней рассказали, что по предварительным показаниям учеников, этот инцидент произошел еще в прошлом учебном году.

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"На видео зафиксирован учитель физики, который также ведет в нашей школе авиамодельный кружок. Он у нас работает по совместительству и сегодня с ним целый день нет связи. Это нынешний 11 класс. Ученики говорят, что такой инцидент произошел еще в прошлом учебном году, когда они были в десятом классе. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку и по ее результатам будем принимать какое-то решение", - сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Вера Михайлюк, передает АСС.

В отделе коммуникации полиции Черновицкой области сообщили, что заявлений по этому инциденту в полицию не поступало. Однако это видео обнаружили в ходе мониторинга соцсетей и на месте инцидента работают инспекторы ювенальной превенции.

11-летнего школьника из города Мостиска на Львовщине госпитализировали с телесными повреждениями. Вероятно, их он получил от учителя.

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