Ученик пережил клиническую смерть во время урока

В Запорожье врачи спасли школьника. Фото: Reuters

В Запорожье ученик гимназии пережил клиническую смерть во время урока.

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с хорошим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", - написал директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в Facebook.

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Он уточнил, что инцидент произошел в гимназии №8.

В Запорожье 17-летний парень в школе потерял сознание, до приезда "скорой" уже не дышал. Медикам удалось его реанимировать. Произошло 27 января, сообщил директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в Facebook.