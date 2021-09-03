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пятница, 03 сентября 2021 18:20

Ученик пережил клиническую смерть во время урока

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Ученик пережил клиническую смерть во время урока
В Запорожье врачи спасли школьника. Фото: Reuters

В Запорожье ученик гимназии пережил клиническую смерть во время урока.

"Еще одна победа над смертью. Сегодня две бригады спасли жизнь 14-летнему парню, которому на уроке стало плохо. Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с хорошим на тот момент прогнозом. Пусть у него все будет хорошо", - написал директор Запорожского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в Facebook.

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Он уточнил, что инцидент произошел в гимназии №8.

В Запорожье 17-летний парень в школе потерял сознание, до приезда "скорой" уже не дышал. Медикам удалось его реанимировать. Произошло 27 января, сообщил директор Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко в Facebook.

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