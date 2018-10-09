Под Киевом участники ДТП устроили вооруженные разборки на дороге. Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом в пригороде Борисполя ДТП закончилось вооруженными разборками на дороге. ДТП произошло с участием 2 автомобилей - ВАЗ-2108 и Audi на еврономерах. Между водителями возник конфликт. Пока последние выясняли ситуацию, пассажиры автомобиля Audi решили не ждать. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевщины.

"Из иномарки вышли 2 молодых людей спортивного телосложения. Один из них начал угрожать водителю авто ВАЗ пистолетом. Далее разбил стекло. Нападавшие похитили из салона мобильный телефон. Сели в машину и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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Полицейские обнаружили брошенный автомобиль Audi с механическими повреждениями на одной из улиц Борисполя. Вскоре задержали нападавшего с оружием. Им оказался 35-летний житель Барышевского района. У мужчины изъяли пистолет "Форт-12", разрешительные документы на него, а также похищенный мобильный.

Из-за разбоя открыли уголовное производство. Сейчас решают вопрос об объявлении задержанному подозрения. Выбирают меру пресечения. Ищут второго нападающего.

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