Участница "голой" фотосессии в Дубае сделала неожиданное заявление

В ОАЭ задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля. Среди них были гражданки Украины. Фото: twitter.com/DXBMediaOffice

Моделей, которые позировали голыми на балконе высотки в Дубае, заставили это делать. В противном случае им угрожали не заплатить.

Об этом заявила участница скандальной фотосессии, украинка 23-летняя Ирина Сотуленко. Она как будто уговаривала организатора съемки Виталия Гречина отказаться от этой затеи. Ведь понимала, что они находятся в мусульманской стране и поэтому могут быть проблемы. Но мужчина не послушал ее.

"Я сказала: давайте не будем выпендриваться. Но нас загнали на этот балкон и сфотографировали. Я знала, что еду в Дубай для фотосессии в стиле ню, но не предполагала, что это будет в общественном месте", - поделилась Ирина, передает издание Mirror.

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Она также призналась, что после фотосессии пыталась улететь домой, однако власти ОАЭ задержала ее. Перед тем Ирина прислала видеообращение своему парню. В нем раскритиковала действия Гречина, который позволил пикантным снимкам попасть в сеть.

Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими будут депортированы в Украину. Но пока от них нет никаких известий.

4 апреля правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали группу девушек, которые голыми фотографировались на открытом балконе отеля в элитном районе Дубай Марина. О скандале стало известно после того, как очевидцы из соседнего небоскреба выложили в соцсети соответствующее видео. Позже стало известно, что среди девушек, которые устроили обнаженную фотосессию, были гражданки Украины.