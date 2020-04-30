Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь

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38-летняя Татьяна Пьянова из села Подворки под Харьковом, которая голышом бегала по улицам с отрезанной головой 13-летней дочери, злоупотребляла алкогольными напитками до рождения ребенка.

Женщина из многодетной семьи, а брат, с которым она жила в одном доме, имеет недостатки слуха и речи. Полиция допрашивала его с помощью сурдопереводчика. Еще одного брата женщины убили несколько лет назад. Других родственников тоже не часто видели у них в гостях. Об этом рассказали соседи семьи, в которой произошла кровавая трагедия, пишет NewsRoom.

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"Раньше она пила, сильно, когда еще ребенка не было. Сейчас я ее пьяной не видела. В прошлом месяце встретились с ней на улице, выглядела нормально. Хотя мы же не знаем, что у них там дома творилось", - отметила местная жительница Марина.

Также люди сообщили, что Татьяна часто вела себя агрессивно.

"Она старше моей дочери. Еще в школе пыталась с девочками дружить. Но они не хотели, потому что она была агрессивна, кричала. Бедность у них всегда была. Даже говорили, что кто-то кредитов набрал", - говорит соседка Елена.

30 апреля около 6.00 в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете копы увидели человеческую голову. А уже через 2 часа к полицейским позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую племянницу без головы.