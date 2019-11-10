Убитую женщину нашли в обгоревшей кухне

В поселке Петропавловка Днепропетровской области неизвестный убил пенсионерку.
Тело, вероятно, пытался сжечь в летней кухне, сообщили в полиции.
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"Тело 83-летней женщины обнаружили в летней кухне, рядом с домом, в котором она жила. На голове покойной следы от ударов. Кроме того, в коридоре обнаружены следы горения, копоть - вероятно кто-то пытался поджечь вещи, которые лежат в коридоре", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленника разыскивают.
В селе Рокосово Хустского района Закарпатья 25-летний мужчина во время семейной ссоры убил свою 27-летнюю сожительницу и подорвал газом дом. Сам сбежал и скрывался.
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