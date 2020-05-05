Убитую женщину нашли в холодильнике на крыше пристройки

В Бердянске Запорожской области на крыше пристройки к 9-этажному дому в бытовом холодильнике нашли убитую 58-летнюю женщину. Фото: facebook.com/vkgunpzp

4 мая в Бердянске Запорожской области на крыше пристройки к 9-этажному дому в бытовом холодильнике нашли труп женщины. Личность умершей установили. Ею оказалась 58-летняя местная жительница. Предварительно - умерла от телесных повреждений.

Подозреваемого в убийстве задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Спрятали части тела в холодильнике": железнодорожники пытались скрыть ДТП

"Подозреваемый - 35-летний ранее судимый уроженец Черкасской области. Полицейские выяснили, что злоумышленник арендовал квартиру вместе с потерпевшей. В конце апреля во время внезапно возникшей ссоры мужчина избил женщину. От полученных травм 2 мая женщина умерла. После чего злоумышленник пытался скрыть следы преступления, спрятал труп в холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома", - рассказал начальник Бердянского отдела полиции Сергей Дружиненко.

Для установления окончательной причины смерти труп женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Бердянском районном суде решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается досудебное расследование.

В Хмельницком мужчина спрятал в холодильник труп подруги, умершей от сердечной недостаточности. Сделал так, потому что испугался обвинений в убийстве.