Убил и поджег: задержали подозреваемого в жестокой расправе

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве и поджоге 65-летнего мужчины в Кременце на Тернопольщине.

Им оказался 38-летний житель райцентра, который ранее отбывал наказание за убийство и другие преступления, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"На теле погибшего судебно-медицинский эксперт обнаружил около 80 колото-режущих ран на правой части тела - на плече, грудной области и на лице", - говорит Ольга Романив, старший следователь-криминалист следственного управления ГУНП в Тернопольской области.



Злоумышленник пытался "замести следы" в доме, где произошел преступление, а потому поджег его. Оперативники осуществляли подворовой обход, общались с соседями погибшего, а также устанавливали людей, которые приходили в гости к погибшему.

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"В поле зрения оперативников попали неблагополучные личности, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления и отбывали наказание за убийства, совершенные похожим методом", - рассказал Степан Яцух, заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области

Полицейские вышли на след предполагаемого преступника, а после того, как появились доказательства - начали отрабатывать личность подозреваемого. В ходе проверки стало известно, что между погибшим и подозреваемым возник конфликт, который перерос в убийство и поджог. По дороге домой злоумышленник выбросил нож и переоделся.

Мужчине уже объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи будут предлагать содержание под стражей. Проводится досудебное расследование.

В Кременце на Тернопольщине во время пожара в доме обнаружили убитым 65-летнего мужчину. Трагедия произошла 1 декабря. Пенсионер жил один.