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пятница, 05 марта 2021 19:27

Убил двух женщин и насиловал мертвую: 25-летний мужчина получил пожизненное

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Убил двух женщин и насиловал мертвую: 25-летний мужчина получил пожизненное
На Днепропетровщине 25-летний мужчина получил пожизненное за двойное убийство и изнасилование. Фото: REUTERS

На Днепропетровщине 25-летний житель Васильковского района получил пожизненное за двойное убийство и изнасилование мертвой женщины. Такое решение вынес Синельниковский горрайонный суд.

В феврале 2018-го пьяный мужчина проходил мимо дома незнакомой односельчанки и у них произошел конфликт. Мужчина сильно избил женщину и душил ее, пока она не потеряла сознание. На шум из дома вышла бабушка потерпевшей. Мужчина забил ее до смерти ногами и табуретом, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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После этого он вернулся к женщине, которая уже не подавала признаков жизни, и изнасиловал ее неестественным способом.

Свою вину подсудимый не признал, однако ее полностью доказали следователи.

По делу приговоренного к пожизненному заключению школьника-потрошителя Валентина Земцова из Павлограда Днепропетровской области произошел кардинальный поворот. Единственная потерпевшая Виктория Крыгина, которая уцелела в резне, изменила показания. И они абсолютно противоположные тем, которые были в начале, говорит прокурор. Якобы муж Виктории убил 4-летнего сына и резал ее. А Земцов услышал крики и защитил женщину. Слово в слово ее новую версию озвучивает и сам Земцов.

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Дата
05
марта

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