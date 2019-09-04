Убил человека и скрылся. Фура врезалась в маршрутку с людьми

Водитель фуры врезался в маршрутку и убежал.

В селе Боднарив на Прикарпатье столкнулись фура и маршрутный автобус Калуш - Ивано-Франковск.

Удар пришелся на зад и левый бок маршрутки.

Погибла пассажирка маршрутки, еще двое - пострадали.

Водитель грузовика не остановился и скрылся с места аварии. Правоохранители нашли и задержали злоумышленника.

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На месте трагедии работают следователи, обстоятельства ДТП выясняются.

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