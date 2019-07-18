Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Убитой в квартире на ул. Чистяковской в ​​Святошинском районе Киева женщине было 52 года.

Погибшую нашла коллега, которая обеспокоилась ее отсутствием на работе, рассказали в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Полицейские обнаружили хозяйку квартиры со следами насильственной смерти. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства и проверяют показания свидетелей. Подозреваемого в убийстве разыскивают.

Тело женщины обнаружили утром 18 июля. Была связана, вся квартира залита кровью. Очевидцы предполагают, женщину били табуреткой.