 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1719
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 594
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 936
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 693
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3141
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1467
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
4
4
4
5
4
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Видео
Все видео
Жена Онищенко "косила" под "Слуга народу"
Жена Онищенко "косила" под "Слуга народу"
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 720
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1800
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 927
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2610
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
1 Просмотров: 2295
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 13:49

Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
4

  Комментировать

В квартире по ул. Чистяковской в ​​Киеве нашли убитой 52-летнюю женщину
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В квартире по ул. Чистяковской в ​​Киеве нашли убитой 52-летнюю женщину
В квартире по ул. Чистяковской в ​​Киеве нашли убитой 52-летнюю женщину
В квартире по ул. Чистяковской в ​​Киеве нашли убитой 52-летнюю женщину

Убитой в квартире на ул. Чистяковской в ​​Святошинском районе Киева женщине было 52 года.

Погибшую нашла коллега, которая обеспокоилась ее отсутствием на работе, рассказали в отделе коммуникации столичной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не нашли общий язык: женщина зарезала соседа

"Полицейские обнаружили хозяйку квартиры со следами насильственной смерти. Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства и проверяют показания свидетелей. Подозреваемого в убийстве разыскивают.

Тело женщины обнаружили утром 18 июля. Была связана, вся квартира залита кровью. Очевидцы предполагают, женщину били табуреткой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 140718
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 30270
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 21673
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 15165
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12130
Происшествия
Жена Онищенко "косила" под "Слуга народу"
Жена Онищенко "косила" под "Слуга народу"
 Просмотров: 54
Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности
Гибель мальчика на побережье моря: новые подробности Просмотров: 612
По поводу пропаганды сепаратизма в газете венгров возбудили уголовное дело
По поводу пропаганды сепаратизма в газете венгров возбудили уголовное дело Просмотров: 27
Не нашли общий язык: женщина зарезала соседа
Не нашли общий язык: женщина зарезала соседа Просмотров: 261
Женщина за российские деньги публиковала антиукраинскую пропаганду
Женщина за российские деньги публиковала антиукраинскую пропаганду 1 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
Голосов: 109
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua