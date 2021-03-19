Убийство женщины в съемной квартире: кем оказался подозреваемый

Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве 38-летней женщины, которую нашли застреленной в съемной квартире на просп. Центральном.

Женщина - жительница Черкасской области. Преступник - 33-летний николаевский таксист. С жертвой познакомился в интернете. После убийства забрал у потерпевшей около 6 тыс. грн. В автомобиле мужчины нашли оружие с глушителем, из которого, вероятно, и была застрелена женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленник познакомился с жертвой в интернет-сети. Под предлогом интимного общения договорился о встрече, пришел к ней в съемную квартиру. Женщину убил 2 выстрелами в голову, в доме нашел около 6 тысяч гривен. Все, к чему прикасался, собрал в пакет, забрал и ушел. В салоне автомобиля злоумышленника полицейские обнаружили пистолет, револьвер с глушителем и патроны", - рассказали полицейские.

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Задержанному объявили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. За содеянное его могут посадить на 15 лет.

Следственные действия продолжаются. Также полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений с применением оружия на территории региона и страны.

Женщину с простреленной головой в арендованной квартире по просп. Центральному нашли 14 марта. Тело обнаружила хозяйка квартиры.