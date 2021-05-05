Убийство влюбленных: адвокат подозреваемого озвучил неожиданную версию

В Московском райсуде Харькова выбирают меру пресечения 21-летнему подозреваемому в двойном убийстве. Фото: t.me/vekha

В Московском райсуде Харькова выбирают меру пресечения 21-летнему подозреваемому в двойном убийстве – сожителей 29 и 24 лет.

Прокуратура настаивает на содержании под стражей. Но защита настаивает, что задержанный – оборонялся. И собирался идти с повинной в полицию, но не успел, рассказал Gazeta.ua адвокат Андрей Царук.

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"У него были интимные отношения с потерпевшей. Их застал сожитель женщины. Бросился на нее. Сначала убил ее. Затем набросился на моего подзащитного. Хотел убрать свидетеля. В процессе борьбы мой клиент отобрал нож и нанес смертельные травмы оппоненту. То есть, мой подзащитный сам чуть не стал жертвой. Затем убежал. Испугался. Ведь еще ребенок. Но рассказал обо всем, что произошло товарищу, у которого отец полицейский. И со мной консультировался. Я посоветовал самому сдаться полиции. Он был настроен, но не успел. Не мог дозвониться на 102. Думаю, его телефон глушили технически. А через двадцать минут к нему уже пришли с обыском", — рассказал адвокат.

Добавил, что его подзащитный действовал исключительно в целях самообороны. А было ли там превышение – будет устанавливать следствие и эксперты. А оценку его действиям даст суд.

Тела 29-летнего мужчины и 24-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире 2 мая. Их нашла мать мужчины, которая пришла к ним в гости. Через два дня в полиции сообщили, что задержали подозреваемого. Отрабатываются все возможные версии убийства. Одна из них – из-за ревности.