Убийство в центре Днепра: подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения

Подозреваемый в убийстве мужчины. Фото: Telegram

Подозреваемый в убийстве водителя Land Cruiser в центре Днепра попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Соответствующие кадры опубликовали в одном из местных пабликов Днепра.

Так, камера зафиксировала мужчину-брюнета, одетого в джинсы и серую футболку.

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Обнародованы также фото оружия, из которого вероятно застрелили мужчину.

Вместе с убитым во внедорожнике Land Cruiser был мальчик. В результате обстрела он не пострадал.

Пистолет из которого вероятно был застрелен водитель Land Cruiser. Фото: Telegram

В центре Днепра возле ресторана "Артист" киллер застрелил водителя внедорожника Toyota Land Cruiser 200 и бежал в направлении парка Шевченко. Мужчина сел в свой автомобиль и в этот момент к внедорожнику подбежал киллер и открыл стрельбу. Водитель выбежал из машины и побежал к трамвайных рельсов. Убийца сделал еще несколько выстрелов и человек упал на рельсы. Киллер подбежал к мужчине и застрелил его, после чего скрылся в направлении парка Шевченко. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.