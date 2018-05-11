Убийство украинки в Италии: родные рассказали подробности

Украинку Марину Новожилову застрелил муж-итальянец Антонио Жирарди. Фото: Соцсети

Итальянец Антонио Жирарди, который застрелил свою жену украинку Марину Новожилову, был против того, чтобы она много работала.

Никто не подозревал, что может произойти трагедия, потому что у них были теплые отношения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Семейство считали счастливым, потому эти смерти взбудоражили город. Украинка отправилась из родного Днепра Марина на заработки, когда сгорел ее дом. Она работала в течение двух лет няней и домохозяйкой, потом познакомилась с Антонио.

"Очень хороший, интересный, интеллигентный. Он не из богатой семьи. У них были теплые отношения, они любили друг друга. Не было такого, что кастрюли летят в стену. Единственное, что итальянцы – горячая кровь. Он был ревнив немного", - рассказала подруга Анастасия Леднянская.

В ночь убийства охранник внезапно забрал с работы оружие и пошел домой.

"Утром меня разбудил звонок в дверь. Увидел на пороге человека взволнованного, который что-то говорил на итальянском. Оказалось, они искали машину Антонио", - рассказал родственник Жирарди Дмитрий Яновский.

В тот момент, когда происходило убийство, младшая сестра Марины вместе с мужем спали на первом этаже.

"Мы разговаривали всей семьей, ели ужин, играли в игру. Это был вечер, который ничем не отличался от других вечеров. На завтра были планы, Антонио предлагал поехать на море", - рассказала сестра Елена Яновская.

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По словам родственников, погибшая пара мало времени проводили вместе из-за различий в графиках работы. Жирарди хотел, чтобы Новожилова работала меньше, но она не соглашалась, чтобы люди не подозревали ее в замужестве по расчету.

"Она была доброй и скромной девушкой и явно не соответствовала представлениям о роковой женщине, которую можно хладнокровно убить во сне", - утверждает Яновский.

В городе Мелфи в Италии охранник Антонио Жирарди застрелил свою жену Марину Новожилову - женщину из Днипра. Муж вернулся с работы и убил жену из табельного оружия выстрелом в сердце. Через некоторое время Жирарди покончил с собой.