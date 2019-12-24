Убийство столичного бизнесмена: новые подробности

В столичном Гидропарке расстреляли 41-летнего предпринимателя. Фото - lenta.ua

Стрельба в столичном Гидропарке, во время которой убили 41-летнего предпринимателя, произошла около 15.00.

В момент нападения мужчина сидел на заднем сиденье собственного авто, припаркованного рядом с кафе. Также в автомобиле была его 31-летняя знакомая, пишет УНН.

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Известно, что нападавший приехал на место преступления на автомобиле марки Mercedes-Benz. Совершил не менее 11 выстрелов в предпринимателя и уехал. Автомобиль, на котором, вероятно, ездил убийца, нашли сожженным под мостом Патона.

Женщина, находившаяся в автомобиле предпринимателя в момент нападения, не пострадала.

Предпринимателя расстреляли 23 декабря возле кафе "Камышовый кот" в столичном Гидропарке. От полученных ранений он скончался на месте.