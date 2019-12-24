Убийство столичного бизнесмена: новые подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 126
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Просмотров: 747
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1278
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 342
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2754
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 243
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2700
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1422
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
11
7
5
7
4
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Видео
Все видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Интервью
1/5
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Просмотров: 747
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2700
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1278
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1350
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 396
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 09:15

Убийство столичного бизнесмена: новые подробности

  Комментировать
Убийство столичного бизнесмена: новые подробности
В столичном Гидропарке расстреляли 41-летнего предпринимателя. Фото - lenta.ua

Стрельба в столичном Гидропарке, во время которой убили 41-летнего предпринимателя, произошла около 15.00.

В момент нападения мужчина сидел на заднем сиденье собственного авто, припаркованного рядом с кафе. Также в автомобиле была его 31-летняя знакомая, пишет УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего

Известно, что нападавший приехал на место преступления на автомобиле марки Mercedes-Benz. Совершил не менее 11 выстрелов в предпринимателя и уехал. Автомобиль, на котором, вероятно, ездил убийца, нашли сожженным под мостом Патона.

Женщина, находившаяся в автомобиле предпринимателя в момент нападения, не пострадала.

Предпринимателя расстреляли 23 декабря возле кафе "Камышовый кот" в столичном Гидропарке. От полученных ранений он скончался на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство столичного бизнесмена: новые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Оперу о несчастной любви предводителя египетских войск показали в Каире

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 32346
Обнаружили кладбище брошенных такси
Обнаружили кладбище брошенных такси
7
 Просмотров: 17541
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 14643
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 12249
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 10458
Происшествия
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
11
 Просмотров: 1170
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
7
 Просмотров: 702
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой
Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой Просмотров: 801
Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего
Стрельба в Киеве: назвали имя погибшего Просмотров: 1791
Правоохранители задержали опасную банду киллеров
Правоохранители задержали опасную банду киллеров Просмотров: 1125
Больше всего комментируют
39
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
3
Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых
2
Украинцы выбрали политика года
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
1
В украинской армии изменят генеральские звания
Голосов: 1582
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua