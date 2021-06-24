Убийство со взрывом в Белогородке: суд принял решение в отношении подозреваемого

Подозреваемого в убийстве и подрыве дома в Белогородке под Киевом арестовали без права на залог. Фото: tsn.ua

Подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке под Киевом Романа Курда арестовали на 60 суток без права на залог.

Такое решение сегодня, 24 июня, вынес Киево-Святошинский райсуд.

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Мужчина ранее в содеянном сознался, уверяет произошло все в состоянии аффекта. Но вот адвокат Сергей Ярмак заявлял, что его подзащитного якобы держали 30 часов без воды и пищи, не давали спать и заставляли признаться.

Мера пресечения будет действовать до 20 августа.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Пострадали 10 человек. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе. Всего в результате чрезвычайной ситуации пострадали около 100 человек. 14 семей нуждаются во временном жилье на время проведения экспертиз и работ по восстановлению дома.