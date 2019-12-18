Убийство Шеремета: в полиции опровергли подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности

depo Дело убийства Шеремета: полицейские отрицали подозрения, что экспертизы не соответствовали действительности

Информация некоторых средств массовой информации о несоответствии действительности результатов проведенных экспертиз по делу об убийстве Павла Шеремета не соответствует действительности.

Это отмечают в управлении коммуникации Национальной полиции Украины, пишет ТСН.

"Сведения о вероятной противоречивости результатов некоторых экспертиз появились накануне в СМИ. В свою очередь следствие отмечает недопущении искажения и распространение недостоверных данных в информпространстве", - отмечается в сообщении правоохранителей.

В полиции пояснили, что британский эксперт Иван Бирч еще до назначения экспертизы предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

Официальное же исследования проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, и исследовали они не ограниченный фрагмент видео, а записи с нескольких камер наблюдения.

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Эти же эксперты "официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча", а их выводы стали частью доказательной базы в уголовном производстве.

Правоохранители отмечают, что дали возможность стороне защиты ознакомиться с соответствующими материалами.

"Национальная полиция Украина призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании этого резонансного убийства", - отмечают в управлении коммуникации.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугар. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.