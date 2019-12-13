Убийство Шеремета: провели жесткий обыск у волонтеров Акастьолових

facebook Квартира Акастольовых посмле обыска

Ночью обыскали помещение супругов волонтеров Евгения и Натальи Акастьолових.

Обыск проводили по делу журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 от взрыва в автомобиле.

Обыск закончился около 5 утра.

"Они все связи новых подозреваемых по делу Шеремета отрабатывают. Трэш", - написала Наталья Горбонос-Акастёлова.

Друзья приехали к Акастеловым поддержать их. Говорят, в помещение волонтеров приехали около 20-ти человек в черных масках с оружием. Из квартиры никого не выпускали.

Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрирован охотничий карабин.

Юрий Полищук как доказательство их непричастности к делу Шеремета заскринил пост Евгения Акастелова от 20 июля 2016 года, что он тогда был в Маняве Ивано-Франковской области.

Евгений во время Революции достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях, сообщает ТСН.

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Под сообщением Євгения Акастелова пользователи сети выражают свои мысли и чувствуют не понимание того, что происходит в стране.

Обнародовали записи телефонных разговоров фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, разговор ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума" о вызове на допрос участника боевых действий на Донбассе Ивана Вакуленко. Записи прозвучали на брифинге МВД онлайн. Следствие установило 5 исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева летом 2016-го. Это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко.