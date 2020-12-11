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суббота, 12 декабря 2020 11:10

Убийство Шеремета: МВД знает, кто является заказчиком и исполнителем

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Убийство Шеремета: МВД знает, кто является заказчиком и исполнителем
Музыкант и военный Андрей Антоненко уже год за решеткой. 12 декабря в прошлом году его задержали по обвинению в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го. Фото: facebook.com/FreeAntonenko

Решение держать под стражей военного и музыканта Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, принятое через определенные давления на судей.

А все дело - это политический вопрос, которым пытаются решить страх Владимира Зеленского перед АТОвцамы. Их заняли искусственной проблемой и они ее решают, говорит Gazeta.ua адвокат Маси Найем.

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"Нерасследование убийства Павла Шеремета - это следствие неработающих правоохранительных органов. Такое может произойти, когда МВД сто процентов знает, кто является заказчиком и исполнителем этого преступления. Следовательно зная, что есть эти люди, они могут придумывать любую версию. Потому что знают, что у них вдруг не возникнет доказательство обратного. Представьте себе, что если бы сейчас появился реальный заказчик и сказал: "Слушайте, отпустите Антоненко, это я заказал". И они это понимают. Никогда бы не пошли на такую ​​историю, если бы не знали, кто является заказчиками", - говорит Маси Найем.

Добавил, что по его мнению в деле Шеремета будет обвинительный приговор уже в первой инстанции. Есть надежда на апелляцию и кассацию. Но самая большая - это на Европейский суд по правам человека.

Год назад, 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас за решеткой остается только Андрей.

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Дата
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