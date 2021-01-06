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среда, 06 января 2021 10:33

Убийство семи военных на Житомирщине: главный свидетель не явился в суд

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Убийство семи военных на Житомирщине: главный свидетель не явился в суд
В Богунском суде Житомира 5 января состоялось очередное заседание по делу о расстреле семи военных на пруду под Новоселицей. На скамье подсудимых - владелец пруда Анатолий Захаренко. Фото: unian.ua

В Богунском суде Житомира 5 января состоялось очередное заседание по делу о расстреле семи военных на пруду под Новоселицей весной прошлого года.

Главный свидетель Вадим Федюнин, которому удалось сбежать от пуль, не явился на заседание из-за болезни. Обратился с заявлением, чтобы рассмотрение дела продолжали без него, пишет УНИАН.

Во время заседания допросили жену погибшего Романа Ханенко. Она предположила, что ее муж был инициатором поездки. Потому что 17 мая он праздновал свой день рождения. По ее словам, муж арендовал соседний земельный участок с прудом, где произошел расстрел. Однако отдыхать решили у подозреваемого - Анатолия Захаренко. Поскольку арендуемая Ханенко территория не была обустроена для отдыха.

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Отметим, что на предварительное заседание 29 декабря прошлого года Федюнин также не появился. И попросил суд перенести его выступление, потому что не успел изучить материалы дела.

Следующее судебное заседание состоится 10 февраля в 10:30.

22 мая прошлого года компания киевлян, среди которых были АТОвцы и волонтеры, отдыхали на пруду. В них возник конфликт с владельцем водоема, тот сначала уехал, а потом вернулся и из охотничьего ружья открыл стрельбу. Выжить удалось только одному пострадавшему - он убежал. Стрелец сам вызвал полицию и сдался. Досудебное следствие по делу завершено. Материалы следователи передали в суд в октябре прошлого года.

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