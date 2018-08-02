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четверг, 02 августа 2018 10:55

Убийство "Сармата": опознание подозреваемых могут признать незаконным

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Убийство &quot;Сармата&quot;: опознание подозреваемых могут признать незаконным
Бердянского активиста 43-летнего Виталия Олешко застрелили при свидетелях во дворе собственного отеля. Фото - Facebook

Адвокаты четырех задержанных по подозрению в убийстве бердянского активиста и ветерана АТО Виталия Олешко требуют признать незаконными очную ставку и опознаниея, так как еще до юридической процедуры фото их клиентов "увидела вся Украина".

Защитники настаивают на том, что свидетели указали на подозреваемых только потому, что "у них в голове крутилась стойка растиражированная картинка". Об этом написал запорожский журналист Яков Носков, отметив, что работа следствия оказалась под угрозой из-за тех, кто поспешил первыми обнародовать информацию, а также полицейских, которые этому способствовали.

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Журналист также пишет, что трое ветеранов АТО, замешанных в заказном убийстве, имеют отношение к бригаде Нарика (Днепр).

Бердянского активиста 43-летнего Виталия Олешко застрелили при свидетелях во дворе собственного отеля. Киллера и его сообщников задержали в тот же день. Олешко похоронят сегодня, 2 августа, в Бердянске.

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02
августа

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