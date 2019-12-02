Убийство ребенка в центре Киева: киллер имел фальшивые документы

В Киеве обстреляли черный Range Rover бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Его сын 3-летний Александр - погиб. Фото - facebook.com/UA.KyivPolice

К расстрелу сына депутата Вячеслава Соболева в Киеве причастны мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Оружие, из которого стреляли - нашли.

Полиция сейчас проводит ряд следственных действий с задержанными, сообщил руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

"Будут проведены экспертизы, чтобы точно выяснить с этого ли из этого оружия был совершен выстрел. Также собрано еще ряд вещественных доказательств. Есть фальшивые документы, которыми пользовались подозреваемые", - сказал Крищенко.

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Следствие рассматривает несколько версий заказного убийства.

"Основные версии, которые нами рассматриваются, - это семейно-бытовые проблемы, это финансово-хозяйственная деятельность. Также прошлая и нынешняя профессиональная деятельность отца ребенка", - добавил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.