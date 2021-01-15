Убийство пропавшей 21-летней женщины: в полиции рассказали подробности

27-летнего Николая Алексюка из Здолбунова Ровенской области задержали по подозрению в убийстве знакомой 21-летней Юлии Сокаль. Ранее был судим за незаконное хранение наркотиков Фото: rv.npu.gov.ua

27-летний Николай Алексюк из Здолбунова Ровенской области, которого подозревают в убийстве 21-летней Юлии Сокаль, отказывается давать показания. Но отметил, что будет сотрудничать со следствием

Задержали мужчину по месту жительства его знакомого в Здолбунове. До этого он скрывался на территории райцентра в разных местах, был без средств связи и не контактировал с близкими, рассказал руководитель полиции области Алексей Камышанский.

"Подозреваемый постоянно менял место жительства, прятался в камышах и подвалах и не выходил ни с кем на связь. Контактировал он только с одним другом", - говорит Камышанский.

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Мотив убийства следователи еще устанавливают, добавил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

"Одна из причин такого дерзкого убийства - наркозависимость. И, как ни прискорбно констатировать, но львиная доля таких преступлений совершается именно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - рассказал Алексей Камышанский.

Следствие по делу продолжается. Кроме того, после проведения проверки будет дана правовая оценка действиям товарища подозреваемого, у которого тот прятался.

Об исчезновении Юлии Сокаль 22 декабря в прошлом году сообщила ее 53-летняя мать. Рассказала, что дочь 2 недели назад ушла из дома и не вернулась. Сразу в полицию не обратилось, потому что дочка и раньше шла из дому. Но всегда была на связи. Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили 6 января в подвале, которым пользуется Николай Алексюк. В тот же день ему сообщили о подозрении, которую вручили матери. А его самого объявили в розыск. Задержали подозреваемого вечером 14 января.