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воскресенье, 18 апреля 2021 17:30

Убийство продавца цветов в Киеве: новые подробности и фото
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В Киеве зарезали 25-летнего продавца цветов
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве зарезали 25-летнего продавца цветов
В Киеве зарезали 25-летнего продавца цветов
В Киеве зарезали 25-летнего продавца цветов

Убитым на Лесном проспекте в Киеве оказался 25-летний гражданин Азербайджана.

У него был конфликт с другим мужчиной, который перерос в драку. В ходе столкновения оппонент достал нож и нанес смертельные ранения мужчине, пишет Информатор.

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По предварительной информации, подозреваемый в убийстве задержали в Борисполе.

В полиции пока ничего не сообщили о данном преступлении.

Убийство произошло 17 апреля около 22:00. Тело мужчины нашли возле цветочного киоска. Отмечалось, что погибший там работал продавцом. Сначала сообщалось, что ему 35 лет.

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