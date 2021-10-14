Убийство полицейского: четверо подростков получили еще одну статью

 
Ексклюзивы
1/5
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 639
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1647
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 2529
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 144
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1818
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 567
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1431
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1980
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1305
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
3
3
3
5
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и &quot;станцевал&quot; на капоте
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Видео
Все видео
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1359
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 630
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 972
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2205
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 81
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 14 октября 2021 19:10

Убийство полицейского: четверо подростков получили еще одну статью

  Комментировать
Убийство полицейского: четверо подростков получили еще одну статью
В Чернигове четверо подростков до смерти забили полицейского Артура Ерохина. Без отца остались двое детей. Фото: facebook.com/Вероніка Ерохина

Четырем подросткам, которые в Чернигове в ночь на 2 октября избили двух полицейских Артура Ерохина и Владимира Савона, сообщили новое подозрение.

Теперь им инкриминируют еще незаконченное покушение на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство полицейского: следователи проверяют действия патрульных, которые выезжали на драку

Ранее задержанным уже сообщали о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. А теперь добавили еще и покушение, и будут судить по совокупности всех преступлений.

В ночь на 2 октября 2021 в Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых - несовершеннолетние.

В результате конфликта возникла драка. Артур Ерохин от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, Владимир Савон попал в больницу в тяжелом состоянии.

4 октября подозреваемых взяли под стражу без права на залог, по решению Деснянского райсуда Чернигова. Пятый арестованный - 32-летний Владимир Варенко - ограбил Владимира Савона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство полицейского: четверо подростков получили еще одну статью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

Самое читаемое
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 10089
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 6453
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 4464
&quot;Только не включай жертву&quot; - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
"Только не включай жертву" - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
5
 Просмотров: 3546
&quot;Нобель&quot; не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов
"Нобель" не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов Просмотров: 2925
Происшествия
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: фото
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: фото Просмотров: 378
Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили срок содержания под стражей
Дело Гандзюк: Мангеру и Левину продлили срок содержания под стражей Просмотров: 45
В Черном море потерпело крушение судно ВМС Украины
В Черном море потерпело крушение судно ВМС Украины Просмотров: 783
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
5
 Просмотров: 405
В "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы
В "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
16
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
11
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
6
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Голосов: 70
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть