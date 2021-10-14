Убийство полицейского: четверо подростков получили еще одну статью

В Чернигове четверо подростков до смерти забили полицейского Артура Ерохина. Без отца остались двое детей. Фото: facebook.com/Вероніка Ерохина

Четырем подросткам, которые в Чернигове в ночь на 2 октября избили двух полицейских Артура Ерохина и Владимира Савона, сообщили новое подозрение.

Теперь им инкриминируют еще незаконченное покушение на убийство двух лиц по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры в Facebook.

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Ранее задержанным уже сообщали о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. А теперь добавили еще и покушение, и будут судить по совокупности всех преступлений.

В ночь на 2 октября 2021 в Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых - несовершеннолетние. В результате конфликта возникла драка. Артур Ерохин от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, Владимир Савон попал в больницу в тяжелом состоянии. 4 октября подозреваемых взяли под стражу без права на залог, по решению Деснянского райсуда Чернигова. Пятый арестованный - 32-летний Владимир Варенко - ограбил Владимира Савона.