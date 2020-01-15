Убийство Окуевой: задержали еще одного подозреваемого

Полицейские задержали Андрея Кравченко из группы бандитов, которых называют причастными к убийству Амины Окуевой. Фото - npu.gov.ua

Утром 15 января полицейские задержали Андрея Кравченко. Он - из группы бандитов, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева.

Задержание произошло недалеко от дома Кравченко. Объявили ли мужчине подозрение - пока неизвестно, сообщила его адвокат Ирина Бегунец, передает "Следствие.Инфо".

В прокуратуре и полиции Киевской области подтвердили факт задержания. Но отметили, что это связано с другим преступлением. Речь идет об убийстве киевского предпринимателя в 2014-м году, говорит начальник отдела коммуникации полиции Киевщины Николай Жукович.

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"Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление. Они будут закрывать всех за различные производства? Давайте все производства Киевской области на них повесим", - отреагировала на комментарий Бегунец.

Андрей Кравченко является одним из семи подозреваемых в производствах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также - начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького. Его зарезали в январе прошлого года.

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Незадолго до задержания Кравченко рассказал, что дружит с Редькиным и другими подозреваемыми лицами. Сказал, что не верит в причастность Редькина к преступлению против Окуевой. Ожидал, что вскоре задержат и его.

"Это полная чушь. Зачем ему Амина Окуева? Он успешный бизнесмен. Оно ему просто не надо. Это - ерунда", - прокомментировал он.

Заявил, что непричастен к инкриминируемых ему убийств и отметил, что не знал никого из погибших, в том числе - Амину Окуеву.

Накануне суд избрал меру пресечения другом фигуранту этих расследований - Игорю Редькину. Его взяли под стражу по подозрению в убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь ее мужа.