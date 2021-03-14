Убийство Марии Борисовой: в день похорон крестьянин порезал себе вены

Крестьянина будут проверять на причастность к убийству. Фото: ZN

В селе Счастливое Алешковского района Херсонской области во время похорон 7-летней Марии Борисовой один из крестьян вскрыл себе вены.

Местный волонтер Назар Приходько сообщил об этом "Сегодня". В полиции информацию об этом подтвердили.

"Появилась информация, мол, в день похорон Маши, 13 марта, один из местных жителей вскрыл себе вены. По слухам, этот человек выжил. Факт перерезания вен может говорить о том, что этот человек чего-то боится. Как минимум - может что-то знать", - сказал Приходько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку

"Действительно, такой факт в этом селе был. Один из жителей села пытался покончить с собой путем пореза вен. Однозначно будет проверяться его причастность к убийству", - сообщила пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна пшено.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17.30. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Семья Марии стояла на учете соцслужб. Отец уже 2 года, как живет отдельно, но с детьми общается.