Убийство Марии Борисовой: в день похорон крестьянин порезал себе вены

 
Ексклюзивы
1/5
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 333
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2205
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1044
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2844
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1422
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 19278
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 279
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2538
Фото
Все фото
4
16
5
3
6
5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой
5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: все подробности трагедии
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: все подробности трагедии
4 школьников разбились в смертельной аварии
4 школьников разбились в смертельной аварии
С квадрокоптера пытались сбросить гранату на дом
С квадрокоптера пытались сбросить гранату на дом
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
Видео
Все видео
17-летний парень умер посреди улицы
17-летний парень умер посреди улицы
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
Били и таскали за волосы - на журналистку набросились в суде
Били и таскали за волосы - на журналистку набросились в суде
"Кавалер" из интернета прихватил на свидание оружие - вызвали полицию
"Кавалер" из интернета прихватил на свидание оружие - вызвали полицию
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 702
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2538
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 198
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
воскресенье, 14 марта 2021 20:20

Убийство Марии Борисовой: в день похорон крестьянин порезал себе вены

  Комментировать
Убийство Марии Борисовой: в день похорон крестьянин порезал себе вены
Крестьянина будут проверять на причастность к убийству. Фото: ZN

В селе Счастливое Алешковского района Херсонской области во время похорон 7-летней Марии Борисовой один из крестьян вскрыл себе вены.

Местный волонтер Назар Приходько сообщил об этом "Сегодня". В полиции информацию об этом подтвердили.

"Появилась информация, мол, в день похорон Маши, 13 марта, один из местных жителей вскрыл себе вены. По слухам, этот человек выжил. Факт перерезания вен может говорить о том, что этот человек чего-то боится. Как минимум - может что-то знать", - сказал Приходько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку

"Действительно, такой факт в этом селе был. Один из жителей села пытался покончить с собой путем пореза вен. Однозначно будет проверяться его причастность к убийству", - сообщила пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна пшено.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17.30. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Семья Марии стояла на учете соцслужб. Отец уже 2 года, как живет отдельно, но с детьми общается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство Марии Борисовой: в день похорон крестьянин порезал себе вены». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 15093
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 11007
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 10377
В Чернобыле &quot;оживают&quot; реки - невероятные фото
В Чернобыле "оживают" реки - невероятные фото
4
 Просмотров: 9279
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки
 Просмотров: 8334
Происшествия
Задержали подозреваемого в убийстве Борисовой
Задержали подозреваемого в убийстве Борисовой Просмотров: 1197
В катакомбах обнаружили мертвого мужчину
В катакомбах обнаружили мертвого мужчину Просмотров: 783
Неделю назад похитили 7-летнюю Марию Борисову: что нового в деле и как живет село
Неделю назад похитили 7-летнюю Марию Борисову: что нового в деле и как живет село
 Просмотров: 2322
Пассажир вонзил нож таксисту в грудь
Пассажир вонзил нож таксисту в грудь Просмотров: 684
Вспомнили смертельные ДТП за последнюю неделю
Вспомнили смертельные ДТП за последнюю неделю
5
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
5
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Борьбой с олигархами Зеленский отрицает свое существование" - политолог
1
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Голосов: 689
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть