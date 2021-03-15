Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого

В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены. Его биологические образцы в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой, которая установила его причастность. Фото: t.me/mvs_ukraine

62-летнего Николая из села Счастливое Алешковского района Херсонской области, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, односельчане боятся. Рассказывать о нем готовы только тогда, когда он получит приговор.

Он имеет 3 судимости за хулиганство и избиение. В этом году трижды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Из-за пьянства и постоянные драки остался без семьи. Вел себя агрессивно и с соседями, цеплялся к детям. Об этом рассказала его соседка Александра Юнгина.

"Он очень жестокий человек. Садист, который котов убивал, об этом мы знали. Как пьяный - на глаза лучше не попадаться. Поэтому люди о нем ничего не хотят говорить. Потому что его завтра отпустят - будет мстить", - говорит женщина.

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Так было, когда Николай приставал к детям местной Натальи Глобовой, говорят в селе. Бил их, душил, показывал гениталии. Женщина обратилась в полицию, Николая забрали, а через час отпустили. Мол, серьезных травм дети не получили.

Когда исчезла Маша - понимали, что убийца среди них. Однако на Николая сразу не подумали.

Информацию о том, что подозреваемый приставал к детям раньше, в полиции подтвердили. И люди вроде сообщали об этом в полицию, рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Цап. Жалуется, что во время поисковой операции люди не говорили полицейским о странном односельчанине. Открытым остается вопрос, почему у правоохранителей уже не было этой информации. Также вопрос к участковому инспектору, который не мог не знать о уголовнике с нездоровым интересом к детям.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Якобы побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Местный житель, который живет неподалеку от отца Марии, говорил, что именно вечером 7 марта видел, как она стояла возле двухэтажного дома, где жил отец. Скорее всего, она приходила к нему, но того не было дома. Что произошло дальше, неизвестно. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.