Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные

7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Херсонской нашли убитой после 4-х дней поисков. Фото: hr.npu.gov.ua

В селе Счастливое Херсонской области, где нашли убитой 7-летнюю Марию Борисову, люди готовы совершить над убийцей самосуд.

Местные в убийстве ребенка подозревают нескольких человек. Это - родственники убитой и владелец здания, где нашли тело. Об этом сообщает "Сегодня".

"Вроде полицейская собака привела и к крестному девочки, и к тому человеку, в сарае которой было обнаружено тело. Полиции предстоит выяснить, кто же на самом деле убийца", - говорят в селе.

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Добавляют, что семья убитой девочки иногда злоупотребляла алкоголем.

"Народ готовится устроить самосуд над убийцей девочки. О семье Маши известно, что иногда там злоупотребляли спиртным, но, как понимаете, подробности жизни каждой семьи знать не могу", - сказал глава села Счастливое Роман Пустовой.

Поиски 7-летней Марии Борисовой продолжались почти 4 суток. Она исчезла вечером 7 марта, когда пошла на остановку общественного транспорта. Кроме полицейских, девочку искали нацгвардейцы, спасатели, местные жители и волонтеры. Проверяли заброшенные помещения, выгребные ямы и коммуникации. В поисках использовали квадрокоптер и тепловизоры. Тело девочки обнаружили в селе, где она проживала, 11 марта. Оно было спрятано в мешке за старым сараем, который ранее проверяли несколько раз. Хозяин обнаружил мешок.