Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось постановкой

Фото: pl.npu.gov.ua

Убийство мужчины под Пирятином на Полтавщине было инсценировано с целью задержания организатора.

Поводом стал передел сфер влияния в преступном мире. За "проделанную работу" киллер должен был получить $50 тыс., сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины, за которое злоумышленник обещал заплатить 50 тысяч долларов. Убить должны были жителя Донецкой области, известного в преступном мире. А заказал его убийство криминальный авторитет", - сказано в сообщении.

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Сегодня, 30 июля, полицейские задержали организатора при передаче части обещанных денег в сумме $25 тыс. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тыс. Задержанный - 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

Предупреждение убийства стало возможным в результате успешно проведенной спецоперации, проходившей в несколько этапов. Информация о расстреле авто была широко распространена в СМИ и использована в качестве доказательства для заказчика преступления.

Уголовное производство по делу продолжается.

Информацию о расстрелянном авто вблизи Пирятина сообщили вчера, 29 июля, около 16:00. Якобы на трассе Киев - Харьков обнаружили авто Mercedes-Benz S-Class с расстрелянными окнами и трупом водителя в салоне. СМИ назвали имя убитого и даже показали его фото. Это 35-летний Александр Мазур. Он житель Донецкой области. Якобы с 2015 года Мазур под руководством горловского криминального авторитета контролировал фермерские хозяйства в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Херсонской и Одесской областях.