Убийство Гандзюк: Левин отказывается сотрудничать со следствием

Подозреваемый в организации нападения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин отказывается сотрудничать со следствием. Фото: slidstvo.info

Подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается давать показания и проводить с ним следственные действия.

По информации прокуроров по делу, они несколько раз пытались провести с Левиным процессуальные действия, однако он отказывался сотрудничать со следствием, пользуясь соответствующим правом, пишет hromadske.

Защитник подозреваемого Игорь Мокин ранее сообщал, что это связано с тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продолжение они считают незаконным.

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"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования заканчивается 02.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, незаконны. Поэтому участвовать в них мы не будем", - сказал Мокин еще в начале апреля.

Комментировать процессуальную позицию клиента сейчас адвокат отказался. Так же об отказе от следственных действий заявлял и подозреваемый в заказе нападения на Гандзюк Владислав Мангер и его защитники. Прокуроры отметили, что вероятно в ближайшее время обвинительный акт могут направить в суд.

30 марта суд продлил срок содержания Алексея Левина под стражей еще на 2 месяца, адвокаты подали апелляцию. А 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве по Левину и подозреваемому заказчику Владиславу Мангеру.