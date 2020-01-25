Убийство Гандзюк: что известно об экстрадиции главного фигуранта дела

В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк. Фото - МВД

Ключевого фигуранта дела нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Москаленко (Левина) задержали в болгарском Бургасе на 72 часа.

Там он будет ждать решения суда, в который уже обратились силовики, чтобы задержать его на 40 дней для дальнейшей экстрадиции в Украину, пишет Zn.ua.

Между тем в СБУ говорят, что сама процедура экстрадиции может затянуться на годы. Это в том случае, если не будет получено согласие на упрощенный порядок проведения всех необходимых действий.

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Москаленко находился на высокой позиции в рейтинге разыскиваемых лиц в Интерполе, поскольку предполагалась его причастность к убийству. Болгарская полиция активно разыскивала его. Но данные о его местонахождении сообщила украинская сторона. Группу сотрудников СБУ и ГПУ в Болгарии возглавлял куратор расследования убийства Гандзюк, заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Фигурант дела под чужим именем скрывался на съемной квартире в Бургасе, там он проживал вместе с женой Мариной.

Алексея Москаленко (Левина) задержали в Болгарии 24 января. Он - один из ключевых фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Был в международном розыске.