 
Ексклюзивы
1/5
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Просмотров: 2142
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 25227
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1980
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2187
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2196
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3375
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1044
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1656
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
4
18
8
3
3
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
В жилом доме в Ровно произошел взрыв
В жилом доме в Ровно произошел взрыв
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
В центре Киева горел автомобиль, поврежден банк
В центре Киева горел автомобиль, поврежден банк
Видео
Все видео
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Женщина потеряла лошадей посреди города
Женщина потеряла лошадей посреди города
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
На трассе на ходу загорелся Porsche Cayenne
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1449
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1980
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3375
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 810
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1251
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
воскресенье, 05 января 2020 20:40

Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4

  Комментировать

Установили подозреваемых в убийстве
Фото: "Сегодня"
Установили подозреваемых в убийстве
Установили подозреваемых в убийстве
Установили подозреваемых в убийстве

Установили подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

К убийству могут быть причастны 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района Волынской области и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского р-на Кировоградской обл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности

Их объявили в розыск. Вероятно, Ксендзик и Бершацкое перед Новым годом сняли квартиру, где нашли тела. Ранее стало известно, что за сутки до окончания срока аренды парень написал владелицы жилья он с девушкой освободит помещение раньше.

Убитыми в квартире на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева оказались две пропавшие девушки. Это 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об их исчезновении заявили еще 2 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Создали медицинский прибор для ловли контрабандистов

Самое читаемое
Эротика Иржи Ружека: &quot;Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны&quot;
Эротика Иржи Ружека: "Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны"
29
 Просмотров: 109420
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 30979
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
5
 1 Просмотров: 16470
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности
Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности Просмотров: 11097
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
11
 Просмотров: 9648
Происшествия
Пришел поздравить с Новым годом - мужчина убил соседку
Пришел поздравить с Новым годом - мужчина убил соседку Просмотров: 900
Неизвестные открыли стрельбу из окна квартиры
Неизвестные открыли стрельбу из окна квартиры Просмотров: 441
Мужчина умер после домашних консервов
Мужчина умер после домашних консервов Просмотров: 1431
Появилась новая информация о танкере, который попал в аварию возле Одессы
Появилась новая информация о танкере, который попал в аварию возле Одессы Просмотров: 666
Двойное убийство в Киеве: имена и фото девушек
Двойное убийство в Киеве: имена и фото девушек Просмотров: 5283
Больше всего комментируют
42
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
6
В Киев едет Хакамада, которая поддержала аннексию Крыма. Сети разозлились
4
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
3
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
2
Хафтар объявил в Ливии мобилизацию
Голосов: 919
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua