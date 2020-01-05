Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых

Фото: "Сегодня"

Установили подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

К убийству могут быть причастны 34-летний Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района Волынской области и 19-летняя Елизавета Бершацкая из села Липняжка Добровеличкивского р-на Кировоградской обл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности

Их объявили в розыск. Вероятно, Ксендзик и Бершацкое перед Новым годом сняли квартиру, где нашли тела. Ранее стало известно, что за сутки до окончания срока аренды парень написал владелицы жилья он с девушкой освободит помещение раньше.

Убитыми в квартире на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева оказались две пропавшие девушки. Это 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об их исчезновении заявили еще 2 января.