Убийство двух девушек в Киеве: первые официальные подробности

В квартирири на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева нашли убитыми 2-х девушек. Одна из них несовершеннолетняя. Фото - kiev.informator.ua

В полиции сообщили первые подробности двойного убийства в квартире на ул. Кирилловской в ​​Подольском районе Киева.

Личности убитых девушек установлены. Это местные жительницы 19 и 16 лет, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"4 января в 16:20 в полицию обратилась женщина. Сообщила, что в собственной квартире, которую она сдавала, нашла тела девушек", - сказано в сообщении.

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Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Квартиру, в которой нашли тела, арендовали 31 декабря парень и девушка. Должны были выехать 4 января. Тела девушек лежали в шкафу, были связаны и все порезанные острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений. Одной из убитых, предположительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Однако самого парня на месте не было.