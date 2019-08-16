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пятница, 16 августа 2019 10:09

Убийство Дианы Хриненко: следователи воспроизвели события роковой ночи

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Убийство Дианы Хриненко: следователи воспроизвели события роковой ночи
Диана Хриненко из села Субботцы пропала 24 августа прошлого года. Остатки ее тела нашли в поле возле села Новоляна через 7 месяцев. Фото - Депо

Продолжается расследование дела об убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области. Полицейские уже воссоздали картину события в ночь исчезновения девушки.

По версии следствия, около 01.00. 25 августа 2018 подозреваемый Николай Середницкий ехал по Субботцам в авто ВАЗ-2105. Увидел незнакомую девушку, которая шла по улице и разговаривала по телефону.

"В этот момент у него якобы возник умысел ее убийства и он нанес ей удар в голову неизвестным тупым предметом. В результате черепно-мозговой травмы девушка погибла", - говорится в материалах дела, которые передали в Ленинский райсуд Кропивницкого.

С целью скрыть преступление подозреваемый якобы загрузил тело в машину, отвез и закопал в поле близ села Новополяна.

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Также суду предоставлено протокол от 3 июля об обыске автомобиля ВАЗ и изъятия чехлов из сидений. Результаты экспертизы крови из чехла заднего сиденья совпали с ДНК останков тела Дианы Хриненко.

Суд предоставили результаты исследования телефонных соединений. Вышки зафиксировали сигнал телефона подозреваемого в районе мест совершения преступления - по улице Вишневой в Субботцах и у поля, где нашли останки тела.

Сейчас следствие устанавливает, имел ли подозреваемый сообщников, по словам начальника ГУНП области Романа Козьякова.

24 августа в прошлом году Диана Хриненко исчезла в 300 м от своего дома. Утром на пути, которым девушка возвращалась с дискотеки, нашли ее телефон и капли крови. Девушку искали по всей Украине и за ее пределами. Лишь 26 марта этого года в поле в селе Новополяна Знаменского района нашли человеческие останки. Экспертизы подтвердили - они принадлежат пропавшей школьнице.

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Дата
16
августа

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